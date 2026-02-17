В Петербурге построят новые трамвайные линии

17 февраля 2026, 16:54

Шостак: В Петербурге построят 4 новые трамвайные линии минимум на 41 км

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Санкт-Петербурге планируют построить на юге города четыре новые трамвайные линии общей протяженностью не менее 41 километра. Об этом 17 февраля сообщил ТАСС врио директора «Горэлектротранса» Константин Шостак.