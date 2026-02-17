В Петербурге построят новые трамвайные линии
В Санкт-Петербурге планируют построить на юге города четыре новые трамвайные линии общей протяженностью не менее 41 километра. Об этом 17 февраля сообщил ТАСС врио директора «Горэлектротранса» Константин Шостак.
По его словам, в современной истории города это первый проект расширения трамвайной сети такого масштаба. Предполагается одновременный запуск. Шостак отметил, что Петербург делает ставку на развитие трамвая как комфортного, быстрого, экологичного и вместительного вида городского транспорта.
Уточняется, что по подписанному соглашению будет развитие маршрутов вдоль Софийской улицы до Колпино, а также по направлениям Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и к городу-спутнику «Южный». Замгендиректора «Нацпроектстроя» Дмитрий Болотский добавил, что в течение года планируется подготовить полный пакет документов, чтобы представить инициативу частным инвесторам.
Старт реализации проекта ожидается уже в следующем году.
