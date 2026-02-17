В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» построили котельную

17 февраля 2026, 10:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Газовую котельную построили на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Котельная будет снабжать теплом и горячей водой весь ЖК — 27 домов, две школы, три детсада, ФОК и поликлинику.





«Мощность котельной составляет 20 МВт, в дальнейшем её можно будет увеличить до 30 МВт. В настоящее время в здании общей площадью около 370 квадратных метров размещаются два котла на десять мегаватт каждый. Работа организована в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.