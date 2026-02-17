В строящемся детсаду на 250 мест в Балашихе смонтировали инженерные сети
Монтаж инженерных сетей завершили в детском саду на 250 воспитанников, который строят в ЖК «Новая Алексеевская роща» на территории Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящее время строительные работы в здании уже закончили, а прилегающую территорию благоустроили — там установили детские и спортивные площадки, теневые навесы, место для хранения санок и колясок, а также провели озеленение.
Детсад девелопер ГК «Гранель» строит за свой счёт по договору о комплексном развитии территории.«Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет около трёх с половиной тысяч квадратных метров. Внутри находятся десять групповых помещений со спальнями, игровыми, раздевалками и санузлами, есть музыкальный и спортивный залы, кружковые, медпункт с кабинетом логопеда, а также прачечная и пищеблок», — говорится в сообщении.