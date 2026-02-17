В строящемся детсаду на 250 мест в Балашихе смонтировали инженерные сети

17 февраля 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Монтаж инженерных сетей завершили в детском саду на 250 воспитанников, который строят в ЖК «Новая Алексеевская роща» на территории Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время строительные работы в здании уже закончили, а прилегающую территорию благоустроили — там установили детские и спортивные площадки, теневые навесы, место для хранения санок и колясок, а также провели озеленение.



