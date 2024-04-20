В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах

Фото: iStock/DmyTo
Пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге потушен. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что площадь пожара достигла 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 32 спасателя и семь единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Дрон пытался атаковать топливно-энергетический комплекс, но был сбит. Обломки беспилотника упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.
Читайте также:
На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
После попадания БПЛА на спиртзавод в Курской области разгорелся пожар
Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе
Екатерина Коршунова