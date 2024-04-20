На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ

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В Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Беспилотник пытался атаковать топливно-энергетический комплекс (ТЭК), но был сбит. Однако обломки БПЛА упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. О пострадавших в результате инцидентов не сообщалось.
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Александр Климов