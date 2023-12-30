В Петербурге появилась мемориальная доска в память о Евгении Пригожине

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Памятная доска в честь предпринимателя и основателя частной военной компании «Вагнер» появилась на фасаде здания его офиса на Набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.
Ранее появилась информация о том, что с предложением об установлении мемориальной доски обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако получило отказ. Дело в том, что здание является объектом культурного наследия регионального значения («Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)») и согласование установки на нем информационно-памятной конструкции относится к ведению КГИОП. Если ведомство не согласовывало установку таблички, её придется демонтировать.
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