В Петербурге появится музей архитектуры и градостроительства

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В Санкт-Петербурге разработали концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города. Об этом рассказал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев.
«Несколько лет назад мы обратились к губернатору нашего города Александру Беглову с предложением создать музей архитектуры и градостроительства. Я считаю, что Петербург – чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию об истории архитектуры и градостроительства, причём не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», – рассказал Григорьев в беседе с «Петербургским дневником».
Он отметил, что на сегодняшний день компания «Газпром» совместно с правительством готовит проект преобразования территории Тучкова буяна на Петроградской стороне, в рамках которого планируется восстановление Шофного корпуса. Склад снесли в 1930-е годы. Сейчас от исторической постройки сохранились только фундаменты.
По словам Григорьева, именно восстановленный Шофный корпус станет местом, где расположится музей архитектуры и градостроительства. Для этих целей будет выделен часть первого этажа и весь второй. Также там расположатся гардероб, кассы, туалеты.
Так, по данному вопросу уже провели несколько рабочих с участием представителей компании «Газпром» и архитектурного сообщества Санкт-Петербурга.
При этом сроки реализации проекта Григорьев не обозначил.
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