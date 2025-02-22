В Питере неадекватный уличный художник разрезал грудь и начал кровью писать на холсте

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan
В Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания странноватый молодой «художник» разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
Большая толпа моментально окружила этого зеленоволосого мастера кисти и «пера», если использовать блатную терминологию, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Ошарашенная публика пыталась понять, что за перфоманс показывает им этот необычный художник-саморез. Насколько удалось рассмотреть, на холсте он пытался начертать кровью слово «Святой» крупными буквами. Но, видимо, ножом парень владел лучше, чем кистью, так как крови было много, а надпись больше напоминала то ли «Оля, пой», то ли «О, я твой».
Вскоре незамысловатые письмена кровью были закончены, причём не по воле уже пошатывающегося автора. Сеанс прервали правоохранители. Они забрали не то художника, не то резчика по собственному телу в отдел полиции, где после оказания медицинской помощи ему предстоит объяснить все особенности своего искусства. Пока неизвестно, был ли парень под воздействием психотропных или запрещённых веществ.
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Вскоре незамысловатые письмена кровью были закончены, причём не по воле уже пошатывающегося автора. Сеанс прервали правоохранители. Они забрали не то художника, не то резчика по собственному телу в отдел полиции, где после оказания медицинской помощи ему предстоит объяснить все особенности своего искусства. Пока неизвестно, был ли парень под воздействием психотропных или запрещённых веществ.
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Александр Бойцов