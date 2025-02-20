Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге

Речь Владимира Путина на концерте памяти Собчака (Фото: кадр видео с сайта kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге, тепло обнял его дочь Ксению Собчак. Прощаясь, глава государства приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия, посвященного 25-й годовщине со дня смерти первого мэра Северной столицы.
Концерт проходил в академической филармонии имени Шостаковича. В своем выступлении Путин назвал Собчака блестящим оратором и ответственным государственником, стоявшим у истоков современной России.
Ранее в среду президент возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове, где также пообщался с его вдовой Людмилой Нарусовой и внуком Платоном.
Во время финальной части вечера Путин попрощался с Нарусовой, взяв ее за руку, а затем обратился к Ксении Собчак, которая встала в знак приветствия. После этого президент покинул зал.
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Ранее в среду президент возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове, где также пообщался с его вдовой Людмилой Нарусовой и внуком Платоном.
Во время финальной части вечера Путин попрощался с Нарусовой, взяв ее за руку, а затем обратился к Ксении Собчак, которая встала в знак приветствия. После этого президент покинул зал.
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Мария Моисеева