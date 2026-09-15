Учёные из Дубны пишут всероссийский учебник по физике для старшеклассников

15 сентября 2026, 15:33

оригинал Г. Трубников (Фото: пресс-служба ОИЯИ)

В школы России к 1 сентября будущего года поступят единые учебники по физике для десятых классов. А спустя год по таким учебникам начнут учиться одиннадцатиклассники, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Единые государственные учебники базового уровня разрабатывает коллектив авторов Учебно-научного центра ОИЯИ под научным руководством академика РАН Григория Трубникова. Параллельно готовится учебник для учреждений среднего профессионального образования.

«Около 10 лет назад сотрудники центра начали разработку учебно-методического комплекса для 7-9 классов углублённого уровня «Физика. Инженеры будущего». Сегодня комплекс включает учебник, тетрадь-тренажёр, задачник, тетрадь-практикум и сайт с большим количеством дополнительных материалов. Сейчас учебник используется в инженерных классах десятков регионов по всей России», – рассказали в министерстве. Затем специалисты ОИЯИ приступили к написанию учебника базовой версии для 10-11-го классов, а позднее – для 7-9-го.