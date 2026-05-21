В Подмосковье подвели промежуточные итоги проекта электронных учебников
В образовательном центре «Полет» в Красногорске 20 мая прошла стратегическая сессия «От буквы к цифре». Участники встречи обсудили промежуточные результаты эксперимента по внедрению электронных учебников в школах Подмосковья. В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов, педагоги, эксперты и участники проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
Проект запустили как ответ на ряд проблем современной школьной системы. В частности, организаторы обратили внимание на высокую нагрузку на учеников из-за тяжёлых портфелей, вес которых нередко достигает 5–7 килограммов, а также на медленное обновление бумажных учебников. Ещё одной задачей стало расширение доступа школьников к современным цифровым образовательным ресурсам.
Авторы инициативы делают ставку не только на перевод учебников в электронный формат. Главная цель проекта — повысить результаты обучения десятиклассников за счёт интеграции электронных учебников с единой цифровой образовательной средой.
Сейчас эксперимент объединяет семь муниципальных округов, 12 школ, 14 классов, более 1100 учеников и 45 педагогов. Школьники изучают 13 предметов с использованием цифровых материалов. Проект реализуют совместно Министерство образования Московской области, Государственный гуманитарно-технологический университет и издательство «Просвещение».
Перед запуском эксперимента специалисты организовали обучение педагогов, провели встречи с родителями, настроили оборудование и внедрили программы цифровой грамотности для школьников. Кроме того, участники проекта подготовили рекомендации по цифровой гигиене и работе с электронными учебниками.
Во время стратегической сессии эксперты и педагоги провели SOAR-анализ проекта, обсудили его сильные стороны и перспективы дальнейшего развития цифровой школы. При разработке подходов специалисты ориентировались в том числе на международный опыт Китая и Индии, где цифровые технологии дополняют работу учителя, а не заменяют её.
Организаторы отметили, что школьники уже получают более быстрый доступ к проверке заданий и работают в едином цифровом формате, что помогает снизить физическую нагрузку. Родители могут контролировать успеваемость детей, а учителя — экономить время на подготовке материалов и использовать современные инструменты обучения, включая интерактивные панели и ИИ-решения.
В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что цифровая трансформация школ направлена на повышение качества и доступности образования, а также на создание единого образовательного пространства для учеников и педагогов региона.
