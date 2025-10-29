В Петербурге приступили к реставрации памятника Пушкину на площади Искусств

29 октября 2025, 13:55

Фото: iStock/Radist

В Санкт-Петербурге приступили к ремонту памятника Александру Пушкину, который располагается на площади Искусств. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в Государственном музее городской скульптуры.





По данным издания, по периметру скульптуры уже установили забор, частично демонтировали отмостку памятника и приступили к работам по гидроизоляции.





«В планах проведение работ по укреплению фундамента, выравнивание плит основания, проведение полного комплекса работ по граниту с восполнением сколов, заменой вставок от предыдущих реставраций, а также восстановление золочения надписи», — сообщили в музее.