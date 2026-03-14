В Петербурге продлили аренду помещения исторической пышечной
Власти Санкт-Петербурга еще на три года продлили аренду помещения пышечной на Большой Конюшенной улице, которая работает с 1958 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Пышечная — одна из знаковых достопримечательностей города. Здание, в котором она расположена, обладает особым статусом — оно включено в список объектов федерального значения как «Дом французской реформатской церкви». Губернатор Александр Беглов отметил, что сохранение таких уникальных мест придаёт историческому центру Петербурга особую атмосферу, делая его уютным и привлекательным как для жителей, так и для гостей.
Ранее арендатор и комитет имущественных отношений заключили договор аренды. В связи с истечением срока действия текущего соглашения, в Смольном приняли решение продлить аренду.
