В Петербурге продлили меры против COVID-19

В Петербурге до конца следующего года продлили меры против COVID-19
Правительство Санкт‑Петербурга продлило действие мер против COVID‑19. Соответствующее постановление разместили на сайте городской администрации.
В документе уточняется, что в ряде пунктов формулировку «по 31.12.2025» заменили на «по 31.12.2026». В частности, пункт 2.1 сохраняет временный запрет на проведение публичных мероприятий. Пункт 2‑50, в свою очередь, продлевает приостановку массовых событий численностью более 300 человек.
Исключение предусмотрели для акций, заранее согласованных с профильными комитетами правительства города.
Изменения утвердил губернатор Александр Беглов.
