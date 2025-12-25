У россиянки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе

25 декабря 2025, 10:54

РИА Новости: у калужанки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Уникальный случай самого продолжительного течения COVID-19 в мире, зафиксированный у калужской пациентки, показал необычную клиническую картину. Об этом пишет РИА Новости.