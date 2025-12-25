У россиянки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе
Уникальный случай самого продолжительного течения COVID-19 в мире, зафиксированный у калужской пациентки, показал необычную клиническую картину. Об этом пишет РИА Новости.
В 2022 году женщину госпитализировали с признаками заболевания желудочно-кишечного тракта, без типичных респираторных симптомов. Экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат.
Учёные, в том числе специалисты из НИУ ВШЭ, провели детальный генетический анализ вируса и обнаружили, что он претерпел значительные изменения в организме пациентки. За два года у женщины, инфицированной ВИЧ, вирус мутировал многократно, но остался штаммом, который был характерен для начала пандемии в 2019 году. Важно отметить, что за весь период болезни пациентка не заразила других людей.
Этот случай подчёркивает необходимость комплексного подхода к диагностике и уникальные способности вируса адаптироваться в организме людей с ослабленным иммунитетом.
