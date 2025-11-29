Опаснее COVID-19: миру грозит новая пандемия
Вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии, которая окажется более опасной для человечества, чем COVID-19. Такое предупреждение сделала директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти, чьи слова цитирует Reuters.
Основная опасность заключается в том, что вирус способен передаваться от млекопитающих к человеку и распространяться дальше. По словам эксперта, это может привести к масштабной пандемии.
У людей отсутствуют антитела к вирусу птичьего гриппа H5, в отличие от сезонных штаммов H1 и H3. Ситуация напоминает начало пандемии COVID-19, однако есть существенное различие. Если коронавирус в основном поражал уязвимые группы населения, то вирусы гриппа могут представлять опасность даже для здоровых людей, включая детей.
Уже зафиксированы многочисленные случаи заражения H5, включая штамм H5N1. Большинство из них происходило при тесном контакте с инфицированными животными. Недавно в штате Вашингтон зарегистрировали первый смертельный случай от вируса H5N5.
