Опаснее COVID-19: миру грозит новая пандемия

29 ноября 2025, 03:20

Reuters: мутировавший птичий грипп может спровоцировать новую пандемию

Фото: istockphoto / Eugeneonline

Вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии, которая окажется более опасной для человечества, чем COVID-19. Такое предупреждение сделала директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти, чьи слова цитирует Reuters.