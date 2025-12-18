Иммунолог Крючков: гонконгский грипп не приведёт к пандемии уровня COVID-19
Гонконгский грипп не способен вызвать пандемию, сопоставимую с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости в текущем сезоне.
Как пояснил врач-иммунолог Николай Крючков «Татар-информу», серотип H3N2 давно адаптирован к человеческой популяции и уже доминировал в ряде регионов в прошлом эпидсезоне. Хотя в вирусе появляются новые варианты, они не являются принципиально неизвестными для иммунной системы человека.
Эксперт отметил, что нынешнюю ситуацию, вероятно, можно будет назвать эпидемией, однако окончательные выводы станут возможны ближе к концу марта. По его словам, пандемии возникают из-за принципиально новых штаммов, часто имеющих животное происхождение, к которым люди не подготовлены, тогда как сезонные варианты гриппа к таким угрозам не относятся.
Крючков также подчеркнул, что вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения. В этом сезоне штамм частично разошёлся с прогнозами, по которым разрабатывалась вакцина, однако прививки по-прежнему существенно снижают риск тяжёлого течения болезни и смертельных исходов. Рост числа осложнений он связал прежде всего с увеличением общего количества заболевших.
