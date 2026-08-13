Фестиваль «Маги в парках» приглашает на отборочные этапы в Орехово-Зуево и Каширу
15 августа в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском городском округе, а 16 августа – в Городском парке Каширы пройдут очередные отборочные этапы II Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На сцену выйдут начинающие и опытные иллюзионисты. Они поборются за выход в финал фестиваля. Конкурсной программой праздник не ограничится. Гостей ждут специальные выступления и сюрпризы от художественных руководителей фестиваля – братьев Сафроновых.
Отборочные этапы проходят в подмосковных парках каждые выходные до 30 августа. Лучшие участники встретятся в финале 12 сентября в парке Мира в Коломне, где поборются за звание лучших иллюзионистов фестиваля и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.
Расписание выступлений и адреса площадок доступны на сайте фестиваля.
Читайте также: