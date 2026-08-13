Фестиваль «Маги в парках» приглашает на отборочные этапы в Орехово-Зуево и Каширу

13 августа 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

15 августа в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском городском округе, а 16 августа – в Городском парке Каширы пройдут очередные отборочные этапы II Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.