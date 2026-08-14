Фестиваль «Усадебные потешки» ждёт в Шахматове больших и маленьких гостей

14 августа 2026, 21:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Шахматово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока 22 августа проведут ежегодный летний фестиваль «Усадебные потешки». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Программа рассчитана на гостей разного возраста. Она позволит погрузиться в атмосферу народного праздника, узнать, как отдыхали и развлекались наши предки на рубеже XIX–XX веков, провести летний день на свежем воздухе.

«Праздник начнётся в 11:30 игрой в крокет и мастер-классом «Кукла-берегиня». Затем гостей ждут квест-экскурсия по огороду «Усадебное варенье», концертная программа у валуна, варка и дегустация варенья на чайной станции. Подготовлены также мастер-классы «Книжная закладка в технике набойки» и «Лошадка из травы». Для детей на липовой аллее будет работать игровая станция», – рассказали в министерстве.