В Петербурге пройдёт фестиваль «Петровские ассамблеи» в честь Дня города

Фото: iStock/Евгений Хабаров
В Санкт-Петербурге 1 июня в честь Дня города на стадионе «Газпром Арена» пройдёт музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2», пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, уже подготовлена сцена размером 30 на 60 метров, за которой разместятся конструкции и башни с экранами общей площадью более 1100 квадратных метров.
Известно, что на фестивале выступят певец MACAN и певица Scirena, а также белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, группа из Хабаровска Tritia и другие популярные российские артисты.
Билеты можно будет приобрести за 322 рубля в честь 322-летия Петербурга. При этом часть билетов раздадут бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.
Тем временем в Кемерове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство сквера у Дворца культуры имени 50-летия Октября, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Отмечается, что в сквере оформят новое освещение, а в фасадной части положат тротуарную плитку. Также планируется установить малые архитектурные формы и высадить больше зелени.
Грядущим летом благоустроят ещё 10 общественных мест в разных районах города, а также четыре пешеходных тротуара.
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Известно, что на фестивале выступят певец MACAN и певица Scirena, а также белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, группа из Хабаровска Tritia и другие популярные российские артисты.
Билеты можно будет приобрести за 322 рубля в честь 322-летия Петербурга. При этом часть билетов раздадут бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.
Тем временем в Кемерове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство сквера у Дворца культуры имени 50-летия Октября, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Отмечается, что в сквере оформят новое освещение, а в фасадной части положат тротуарную плитку. Также планируется установить малые архитектурные формы и высадить больше зелени.
Грядущим летом благоустроят ещё 10 общественных мест в разных районах города, а также четыре пешеходных тротуара.
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Элина Позднякова