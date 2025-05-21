Бабичев рассказал, что станет главным фактором победы в «Интервидении»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)
Удачный выбор композиции станет основополагающим для победы на конкурсе «Интервидение», а написать подходящую песню, опираясь на знание собственных возможностей, может сам Ярослав Дронов (Shaman). Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с ТАСС подчеркнул важность международного восприятия исполнителя и его песни.
Как отметил эксперт, произведение должно быть либо написано специально для смотра, либо выпущено не ранее конца 2024 года.
Кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ. Евгений Бабичев отметил, что этот артист готов с полной отдачей выступить на международной сцене и отстоять честь страны.
Как стало известно 19 мая, Shaman станет представителем России на «Интервидении». Сам конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.
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«Главенствующим образом определяют успех и возможную победу на конкурсе выбранные песни. Будет ли она запоминающейся, ляжет ли на душу и желательно, не только нашему народу», — пояснил критик.По его мнению, артисты и композиции должны понравиться зарубежной аудитории.
Кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ. Евгений Бабичев отметил, что этот артист готов с полной отдачей выступить на международной сцене и отстоять честь страны.
Как стало известно 19 мая, Shaman станет представителем России на «Интервидении». Сам конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.
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