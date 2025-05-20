Илья Авербух рассказал о первом фестивале «Каникулы» в Горках Ленинских

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 1 июня по 6 июля впервые состоится летний фестиваль «Каникулы». Его организует продюсерская команда Ильи Авербуха. Фестиваль будет проходить по выходным. Гостей ждут театральные постановки, показы кино под открытым небом, концерты, лекции, мастер-классы, спортивные активности и уютный отдых на природе.
Для зрителей будут выступать как профессиональные актёры, так и студенты московских театральных вузов. Будет представлена программа спектаклей от мастерских Брусникина, Рыжакова, Бутусова, других независимых театров. Также пройдёт интерактивный форум, где зрители смогут влиять на развитие сюжета.
В первую очередь, речь идёт о семейном отдыхе, сообщил «Радио 1» режиссёр, продюсер, хореограф, российский фигурист Илья Авербух.
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В первую очередь, речь идёт о семейном отдыхе, сообщил «Радио 1» режиссёр, продюсер, хореограф, российский фигурист Илья Авербух.
«Мы не случайно назвали фестиваль «Каникулы», потому что каникулы – это когда ты находишься в предвкушении, это что-то из детства. Мы все ждём каникул. И даже уже став взрослыми, тоже ждем каникулярной поры. Это место встречи, место отдыха, место, куда вы можете прийти со всей семьёй, и это уже большой подарок – что все собрались вместе и выехали на выходной», – отметил Авербух.По его словам, организаторы фестиваля постарались сделать предстоящие дни максимально интересным и насыщенным.
«На протяжении всего дня будут проходить и мастер-классы, и интересные лекции. Конечно, будет выступление театральных коллективов, мастерских. Зрители смогут познакомиться с абсолютно разными театральными направлениями в демократичной атмосфере на сцене, которую мы построим в парке. Всё открыто и доступно. Основная идея фестиваля – чтобы все были вместе и при этом получали энергию различных творческих начал. А в финале нашего фестиваля выступит замечательная группа Uma2rman. Уже сейчас всех приглашаем приобретать билеты на это выступление. Также на фестивале будет сохранён дух джаза, который заложил за долгие годы мой большой друг Игорь Бутман. Надеюсь, что и погода нам поможет, что будет замечательная атмосфера», – сказал собеседник «Радио 1».Как рассказал Илья Авербух, в своё время он случайно оказался в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
«Был поражён, во-первых, его огромным масштабом, а во-вторых, тем, что он не настолько раскручен. Конечно, это место историческое. Все мы по-разному можем относиться к тем или иным моментам нашей истории, но это огромная часть летописи страны. И, конечно, всем рекомендую посетить музей. Он сделан с большой любовью. Само место историческое, это тоже добавляет значимости всему проекту», – заключил прославленный фигурист.Получить подробную информацию о фестивале и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.
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Лора Луганская