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Илья Авербух рассказал о первом фестивале «Каникулы» в Горках Ленинских

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 1 июня по 6 июля впервые состоится летний фестиваль «Каникулы». Его организует продюсерская команда Ильи Авербуха. Фестиваль будет проходить по выходным. Гостей ждут театральные постановки, показы кино под открытым небом, концерты, лекции, мастер-классы, спортивные активности и уютный отдых на природе.
Для зрителей будут выступать как профессиональные актёры, так и студенты московских театральных вузов. Будет представлена программа спектаклей от мастерских Брусникина, Рыжакова, Бутусова, других независимых театров. Также пройдёт интерактивный форум, где зрители смогут влиять на развитие сюжета.

В первую очередь, речь идёт о семейном отдыхе, сообщил «Радио 1» режиссёр, продюсер, хореограф, российский фигурист Илья Авербух.
«Мы не случайно назвали фестиваль «Каникулы», потому что каникулы – это когда ты находишься в предвкушении, это что-то из детства. Мы все ждём каникул. И даже уже став взрослыми, тоже ждем каникулярной поры. Это место встречи, место отдыха, место, куда вы можете прийти со всей семьёй, и это уже большой подарок – что все собрались вместе и выехали на выходной», – отметил Авербух.
По его словам, организаторы фестиваля постарались сделать предстоящие дни максимально интересным и насыщенным.
«На протяжении всего дня будут проходить и мастер-классы, и интересные лекции. Конечно, будет выступление театральных коллективов, мастерских. Зрители смогут познакомиться с абсолютно разными театральными направлениями в демократичной атмосфере на сцене, которую мы построим в парке. Всё открыто и доступно. Основная идея фестиваля – чтобы все были вместе и при этом получали энергию различных творческих начал. А в финале нашего фестиваля выступит замечательная группа Uma2rman. Уже сейчас всех приглашаем приобретать билеты на это выступление. Также на фестивале будет сохранён дух джаза, который заложил за долгие годы мой большой друг Игорь Бутман. Надеюсь, что и погода нам поможет, что будет замечательная атмосфера», – сказал собеседник «Радио 1».
Как рассказал Илья Авербух, в своё время он случайно оказался в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
«Был поражён, во-первых, его огромным масштабом, а во-вторых, тем, что он не настолько раскручен. Конечно, это место историческое. Все мы по-разному можем относиться к тем или иным моментам нашей истории, но это огромная часть летописи страны. И, конечно, всем рекомендую посетить музей. Он сделан с большой любовью. Само место историческое, это тоже добавляет значимости всему проекту», – заключил прославленный фигурист.
Получить подробную информацию о фестивале и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.

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Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
20 мая 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года предложил жителям Подмосковья продлить рецепт на льготные лекарства уже более 80 тыс. раз. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.
Светлана – электронный помощник, созданный на основе искусственного интеллекта. В Московской области он обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись.

Помимо этого, робот совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости визита к врачу и приглашая на вакцинацию. В прошлом году Светлана начала также напоминать о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Проект стартовал в трёх городских округах и сейчас расширен на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач продлевает электронный рецепт, а пациент экономит время на посещении поликлиники. С начала года робот Светлана предложила продлить рецепт более 80 тыс. раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под знаком Юбилея Великой Победы
20 мая 2025, 20:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Истре с 9 по 13 июля пройдёт VIII Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе мероприятия в этом году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивальной программе – легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича. Также будут исполнены произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. Завершится фестиваль гала-концертом творческого наследия Исаака и Максима Дунаевских.
«Восьмой фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году пройдёт под знаком Юбилея Победы. Зрители услышат гениальные произведения, которые помогали нашему народу пройти военные годы, поднимали дух. Уверен, что в Истре, рядом с Ново-Иерусалимским монастырём, пережившим весь ужас войны, эта музыка будет звучать особенно проникновенно», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский в этом году выступит не только с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова, но и встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который дебютирует в Новом Иерусалиме.

Программа фестиваля и билеты – на сайте.

«Лето. Музыка. Музей» – крупнейший опен-эйр-фестиваль классической музыки в Подмосковье, появившийся в 2018 году. Его бессменный президент – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Каждый сезон фестиваль привлекает гостей из Москвы и Подмосковья, выполняя не только развлекательную, но и просветительскую миссию.

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Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи
20 мая 2025, 20:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Раменской больницы прооперировали мужчину, у которого органы брюшной полости сместились в грудную. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступил 40-летний пациент с сильной болью в животе и подозрением на острый панкреатит. Компьютерная томография выявила у него редкую форму врождённой диафрагмальной грыжи – так называемую грыжу Морганьи.

Положение усугубляло осложнение – ущемление органов брюшной полости. Через грыжевые ворота в грудную полость сместились складки брюшины и толстой кишки. В тот же день пациенту незамедлительно провели операцию.
«В ходе хирургического вмешательства мы обнаружили грыжу больших размеров – 17 см в длину и 10 см в ширину. Грыжевые ворота достигали 5 см. Грыжа располагалась в опасной близости от сердца и бронхов. В результате нам удалось успешно восстановить анатомически правильное расположение органов и ушить отверстие в диафрагме», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Контрольная компьютерная томография подтвердила отсутствие рецидива. Сейчас пациент уже выписан домой.

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В Шаховской задержали курьера мошенников, обманувших женщину на 3,3 млн рублей
20 мая 2025, 20:18

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Шаховской пособника телефонных мошенников. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 47-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Сумму ущерба женщина оценила более чем в 3,3 млн рублей.
«Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании сотовой связи. Он сообщил, что необходимо продлить договор. По указаниям звонившего женщина передала ему коды из смс-сообщений. Далее с ней связывались другие участники преступной схемы, которые представлялись сотрудниками портала госуслуг, правоохранительных органов и Минфина. Под их руководством женщина перевела на банковские карты собственные деньги и денежные средства, взятые в кредит», – отметила Петрова.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что ему предложили подработку. Он должен был оформлять на своё имя банковские карты для обналичивания денег, полученных мошенническим путём.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу, заключила Петрова.

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В Подмосковье заработают ещё 12 платных парковочных зон в четырёх городах
20 мая 2025, 20:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В конце мая ещё в четырёх подмосковных городах начнут работать платные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Будет организовано более 700 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 12 городских улицах. С 20 мая платные парковки запустили в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая запустят в Красногорске и Подольске», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что обустройство платных парковок позволит оптимизировать движение в городе, а также ликвидировать хаотичные стоянки транспорта.

В Люберцах платные парковки появятся на пяти муниципальных дорогах: ул. Котельнической, Калараш, Красноармейской, Инициативной и Кирова, в Дзержинском – на ул. Поклонной.

Также платные парковки запустят на региональных дорогах в Подольске на ул. Курской, в Красногорске – на ул. Ленина, Народного Ополчения, Павшинской и Карбышева, в Нахабине – на ул. Институтской.

По данным министерства, стоимость парковки составит 40-50 рублей в час для легкового транспорта, 20-25 рублей – для мотоциклов и 80-100 рублей – для грузовиков.

При этом на ул. Курской в Подольске впервые будет введут дифференцированный тариф. С 8:00 до 19:00 стоимость парковки будет составлять 20 рублей для мототранспорта, 40 рублей – для легковых автомобилей и 80 рублей – для грузового и иного транспорта. С 19:00 до 8:00 парковка будет бесплатной. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно будет оставлять бесплатно.

Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» и СМС на номер 7757.

Для многодетных семей Московской области имеются льготные разрешения, которые можно оформить на региональном портале госуслуг. Разрешение даёт право парковать один автомобиль многодетной семьи бесплатно на платных парковках Подмосковья.

Штраф за нарушение правил платной парковки составит 2,5 тыс. рублей. Он может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более чем на 15 минут.
Все средства, полученные с платных парковок, пойдут в бюджет администраций округов и будут направлены на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

Сейчас платные парковки функционируют в 11 городах Подмосковья: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Подробную информацию о платных парковках Московской области можно найти на сайте.

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