В Раменском провели фестиваль, посвящённый гжельскому народному промыслу
В Раменском городском парке состоялся фестиваль «Раменье: от парка до мануфактуры», посвящённый народным промыслам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального.
Фестиваль начался на площадке «Лира» с показа художественного фильма «Лётчик» о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая картина вызвала большой интерес у зрителей. А вечером гости парка увидели ещё один российский фильм – «Финист. Первый богатырь».
На открытии фестиваля организаторы провели конкурс на знание гжельского промысла. Затем на сцену вышли артисты, первым из которых стал гармонист-виртуоз Святослав Шершуков со своей балетной группой.
«Весь день в парке работала ярмарка авторских работ лучших гжельских мастеров. Для детей и взрослых организовали творческие мастер-классы. Желающие могли попробовать себя в роли художника или отлить гипсовую форму для фарфорового изделия. Интерес у посетителей парка вызвал и валенковый тир. Согласно правилам игры, нужно было попасть в корзину валенком», – рассказали в администрации.
Там напомнили, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделяет серьёзное внимание поддержке и возрождению предприятий народных промыслов. Для Раменского муниципального округа важнейшая часть культурного кода – искусство художников Гжели.