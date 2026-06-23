В Раменском провели фестиваль, посвящённый гжельскому народному промыслу

23 июня 2026, 22:01

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском городском парке состоялся фестиваль «Раменье: от парка до мануфактуры», посвящённый народным промыслам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального.





Фестиваль начался на площадке «Лира» с показа художественного фильма «Лётчик» о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая картина вызвала большой интерес у зрителей. А вечером гости парка увидели ещё один российский фильм – «Финист. Первый богатырь».



Фото: Раменский медиацентр

На открытии фестиваля организаторы провели конкурс на знание гжельского промысла. Затем на сцену вышли артисты, первым из которых стал гармонист-виртуоз Святослав Шершуков со своей балетной группой.

«Весь день в парке работала ярмарка авторских работ лучших гжельских мастеров. Для детей и взрослых организовали творческие мастер-классы. Желающие могли попробовать себя в роли художника или отлить гипсовую форму для фарфорового изделия. Интерес у посетителей парка вызвал и валенковый тир. Согласно правилам игры, нужно было попасть в корзину валенком», – рассказали в администрации.