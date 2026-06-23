В Наро-Фоминске пройдет инклюзивный фестиваль «Кубок мужества»
27 июня в культурно-спортивном комплексе «Нара» состоится открытый физкультурный инклюзивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Мероприятие приурочили к 100-летию Наро-Фоминска, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участники фестиваля смогут проявить себя в четырех спортивных дисциплинах: пауэрлифтинге (жим лежа), бочче, спортивном метании ножа и шахматах. Также организаторы подготовили показательные соревнования по фиджитал-боксу, VR-боксу и адаптивному гиревому спорту.
Для членов семей ветеранов проведут отдельный командный зачет. В программу вошли жульбак, корнхолл и кульбутто — игры, развивающие меткость, координацию и ловкость.
Организаторы ставят перед собой задачу популяризировать адаптивный спорт, создать дополнительные возможности для физической активности ветеранов боевых действий с инвалидностью и поддержать их социальную и физическую реабилитацию.
Кроме того, фестиваль направлен на вовлечение членов их семей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Мероприятие пройдет 27 июня по адресу: Наро-Фоминск, улица Парк Воровского, дом 16, КСК «Нара». Начало фестиваля — в 11:00.
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