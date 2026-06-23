В Наро-Фоминске пройдет инклюзивный фестиваль «Кубок мужества»

23 июня 2026, 17:39

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

27 июня в культурно-спортивном комплексе «Нара» состоится открытый физкультурный инклюзивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Мероприятие приурочили к 100-летию Наро-Фоминска, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.