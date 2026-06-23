Фестиваль «Рябинушка» соберет семьи Подмосковья в Коломне
3 и 4 июля в Коломне пройдет III семейный фестиваль «Рябинушка». Традиционно фестиваль объединяет семьи Подмосковья и знакомит гостей с русскими традициями, народной культурой и семейными ценностями, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году организаторы уделят особое внимание супружеским парам, которые прожили в браке 60–65 лет, а также представителям трудовых династий, сохраняющим профессиональные традиции из поколения в поколение.
Особое место среди таких династий занимают семьи, связанные со сферой образования, здравоохранения, культуры и искусства. Именно преемственность опыта и уважение к профессии помогают сохранять семейные традиции и формируют чувство гордости за дело своих предков.
Площадкой фестиваля вновь станет Соборная площадь Коломенского кремля. Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов и приглашенного артиста. На протяжении двух дней посетители смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам.
Организаторы познакомят гостей с росписью и резьбой по дереву, лоскутным шитьем, изготовлением богородской игрушки, плетением кос, созданием украшений и другими традиционными видами творчества. Также на территории фестиваля откроют тематические фотозоны.
Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 0+. Фестиваль «Рябинушка» проходит накануне Дня семьи, любви и верности. В 2026 году мероприятие состоится уже в третий раз. Его главная цель — поддержка семейных ценностей, популяризация народных традиций и сохранение культурного наследия.
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