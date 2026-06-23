Фестиваль «Рябинушка» соберет семьи Подмосковья в Коломне

23 июня 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

3 и 4 июля в Коломне пройдет III семейный фестиваль «Рябинушка». Традиционно фестиваль объединяет семьи Подмосковья и знакомит гостей с русскими традициями, народной культурой и семейными ценностями, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.