В Петербурге проведут форум гражданских инициатив «Россия 809»

Фото: iStock/macky_ch
Форум гражданских инициатив «Россия 809» будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 по 30 июня, его главной темой будет поиск путей укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей для поддержки института семьи и воспитания социально ответственных патриотичных граждан, сообщает пресс-служба оргкомитета форума.
«В ходе форума «Россия 809» будет проводиться круглые столы, практикумы и дискуссии по десяти направлениям, в числе которых «Молодёжная политика», «Здравоохранение», «Образование», «Власть», «Культура» и «Наука», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках форума состоится финал конкурса гражданских инициатив: будет определён лучший из 25 представленных социально ориентированных проектов.
Подробная информация размещена на сайте форума.
Читайте также:
Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»
В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха
Жителей Подмосковья приглашают на форум Kazan Digital Week
Лев Каштанов