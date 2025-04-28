В Петербурге проведут фотовыставку, приуроченную к 80-летию Победы

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На территории Петропавловской церкви в Санкт-Петербурге 5 мая откроется фотовыставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В экспозиции будут представлены редкие и уникальные факты, раскрывающие стойкость и героизм нашего народа в период блокады Ленинграда, а также во время боевых действий как на территории Советского Союза, так и за его пределами», — сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что гости фотовыставки смогут узнать подробности освобождения Красной армией Европы от нацизма.
Выставка будет проходить на улице на территории Петропавловской крепости с 5 по 16 мая.
Тем временем в Москве в честь празднования 80-летия Великой Победы проведут серию кинопоказов во всех флагманских офисах «Мои документы». Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Показы состоятся с 6 по 14 мая. Посмотреть кино смогут все желающие, однако отмечается, что приходить на мероприятия стоит заранее, так как число мест ограничено.
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Элина Позднякова