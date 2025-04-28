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Жители Подольска приняли участие в открытии нового сезона «Вахты Памяти»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Церемония открытия нового поискового сезона «Вахта Памяти» состоялась у мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная» на границе Подмосковья и Калужской области, участие в мероприятии приняли представители Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в торжественном открытии нового сезона «Вахты Памяти» приняли участие свыше 800 человек, помимо подольчан туда приехали представители жители Жуковского района Калужской области и Вороновского поселения города Москвы», — говорится в сообщении.
От Подольска участниками церемонии стали представители администрации, поисковики, ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, а также начальник штаба подольского отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новый поисковый сезон, в ходе которого будет вестись работа по поиску останков павших воинов, продлится до октября.

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БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги
28 апреля 2025, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл домашний матч полуфинала Суперлиги. В напряжённой борьбе хозяева сломили сопротивления ЦСКА-2 – 61:57. Таким образом, подмосковной команде удалось сравнять счёт в серии – 2-2, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первую четверть подопечные Андрея Мальцева активно играли в нападении и ушли в отрыв на шесть очков. Во второй соперник сократил разрыв, и к большому перерыву счёт был 27:30 в пользу ЦСКА-2. В третьей четверти химчане отыграли отрыв и вышли вперёд на пять очков», – рассказали в администрации.
Последний игровой отрезок гости начали с уверенным нападением, однако БК «Химки» успешно играл в защите и в итоге завершил матч с победным счётом.

Решающая пятая игра состоится 26 апреля. Команды встретятся на паркете соперника во Дворце спорта «Динамо».

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Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов
28 апреля 2025, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 350 спортсменов из девяти разных стран приняли участие в VI Кубке мира по современному мечевому бою, соревнования проводились на площадке СК «Спорт-Сервис» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками турнира стали спортсмены из Узбекистана, Республики Беларусь, Молдовы, Индии, Марокко, Вьетнама, Кипра и Киргизии, а также россияне из более чем 20 городов. Соревнования проводились в 52 категориях: для участников разных возрастов, уровня подготовки, пола, а также для разных видов имитаторов средневекового клинкового оружия», — говорится в сообщении.
По итогам турнира первое место в общекомандном зачёте заняла Россия, втрое место — Индия, а замыкает тройку призёров Республика Беларусь.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Мошенники забрали у подмосковного пенсионера 1 млн руб. за «медобследование»
28 апреля 2025, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аферисты выманили у 85-летнего жителя Ленинского городского округа миллион рублей, в качестве «наживки» мошенники использовали медицинское обследование, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру через мессенджер позвонила женщина, представилась сотрудницей поликлиники и предложила пройти медобследование. Для записи на него она сказала продиктовать пришедший на телефон СМС-код. Пенсионер так и сделал, а потом ему позвонила ещё одна женщина — якобы от соцорганизации. Она сказал, что код запрашивали мошенники, и теперь у них есть доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.
Затем пенсионеру поступил звонок от «сотрудников» ФСБ и Росфинмониторинга. Они рассказали, что злоумышленники пытаются перевести деньги со счёта пенсионера в пользу террористической организации. И чтобы избежать потери средств и уголовного преследования за поддержку терроризма пенсионер должен обналичить свои сбережения и передать их курьеру.

Пенсионер так и сделал, а потом понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Остальных участников афер разыскивают.

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#криминал
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#мвд московской области
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Свыше 350 учащихся приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах
28 апреля 2025, 09:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Традиционный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Мытищах. В нем приняли участие более 350 школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В 2025 году прошёл региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся. Он был приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники фестиваля — школьники четвёртой и пятой ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Московской области.

Во время мероприятия юные спортсмены выполняли нормативы, соответствующие их возрасту: бег на 60, 1 500 и 2 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину, поднятие туловища из положения лёжа, подтягивания и отжимания.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников состоялся 26 апреля на базе спортивного комплекса «Строитель» в городском округе Мытищи. Мероприятие проходило в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Подольске прошел конкурс «Юные таланты-2025» в честь 80-летия Великой Победы
28 апреля 2025, 09:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске состоялся конкурс «Юные таланты 2025», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём участвовали около 4000 детей и подростков от 7 до 17 лет. Кубок победителя второй год подряд получил Дворец культуры «Октябрь», который подготовил наибольшее количество лауреатов конкурса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гран-при завоевали Екатерина Михайлова из образцового коллектива «Музыкально-хоровой студии "Радуга"» ДК «Октябрь», Полина Пономарева из продюсерского центра Саши Колчака, Анастасия Глазкова из образцового коллектива «Цирковая студия "Алле"» и ДК ЗиО СП «КДЦ "Южный"», Яна Рау из образцового коллектива «Балетная студия "Синяя птица"» Дворца культуры «Октябрь» и Георгий Устинов из детской музыкальной школы № 1.

Заключительный гала-концерт лауреатов конкурса детского творчества «Юные таланты — 2025» состоялся в Доме культуры имени Лепсе. Торжественная часть началась с награждения победителей. Зрители увидели яркую концертную программу, включающую танцевальные, сольные, хоровые и инструментальные номера.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В завершение все участники конкурса собрались на сцене, чтобы исполнить песню «День Победы».

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