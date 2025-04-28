Жители Подольска приняли участие в открытии нового сезона «Вахты Памяти»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Церемония открытия нового поискового сезона «Вахта Памяти» состоялась у мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная» на границе Подмосковья и Калужской области, участие в мероприятии приняли представители Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в торжественном открытии нового сезона «Вахты Памяти» приняли участие свыше 800 человек, помимо подольчан туда приехали представители жители Жуковского района Калужской области и Вороновского поселения города Москвы», — говорится в сообщении.От Подольска участниками церемонии стали представители администрации, поисковики, ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, а также начальник штаба подольского отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Новый поисковый сезон, в ходе которого будет вестись работа по поиску останков павших воинов, продлится до октября.
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