Жители Подольска приняли участие в открытии нового сезона «Вахты Памяти»

В Подольске состоялся конкурс «Юные таланты 2025», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём участвовали около 4000 детей и подростков от 7 до 17 лет. Кубок победителя второй год подряд получил Дворец культуры «Октябрь», который подготовил наибольшее количество лауреатов конкурса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.