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В городском округе Кашира написали «Диктант Победы»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кашира снова стала участником международной исторической акции «Диктант Победы». Главной площадкой в этот раз выступила школа-интернат в Ожерелье, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
За парты рядом с учениками сели представители администрации, депутаты и активисты общественных организаций.

«В этом году "Диктант Победы" написали 35 наших учеников. Участие в таком мероприятии — особая честь для наших ребят. Она предоставляется лучшим в учебе, спорте и труде. Вместе с тем мы учитываем и желания ребят, которые хотят проверить свои знания, потому что интересуются историей и читают дополнительную литературу. Задания диктанта выходят за рамки школьной программы — и это является вызовом для юных историков», — сообщил директор школы-интерната Александр Ветров.

В 2025 году «Диктант Победы» посвятили 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы включали темы, связанные со специальной военной операцией и ее героями.

Для проведения диктанта в округе подготовили 15 площадок на базе школ и одну закрытую — для сотрудников Росгвардии.
Артем Ельцев, ученик школы-интерната, 11 класс:

«В "Диктанте Победы" участвую второй год. В этом году много вопросов было связано с историческими личностями и произведениями искусства. Задания для меня были несложными, хотя над некоторыми пришлось задуматься. Думаю, что наберу высокий балл», — рассказал ученик школы-интерната, 11 класс Артем Ельцев.

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#кашира
#подмосковье
#победа
Специалисты Мосавтодора отремонтировали знаки в 13 округах Московской области
28 апреля 2025, 11:51

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора привели в порядок дорожные знаки на региональных трассах в 13 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые и обновлённые знаки появились на улицах городов: Ласточкин проезд в Балашихе, улица Интернациональная в Павловском Посаде, проспект Мира во Фрязине, Пролетарский проспект в Щёлкове, улица Коммунальная в Королёве, улица Парковая в Долгопрудном, улица Ленина в Истре и улица Загорская в Дмитрове.

Работы затронули и малые населённые пункты: улицу Дмитровскую в деревне Ларёво (г.о. Мытищи), улицу Советскую в деревне Выкопанка (г.о. Луховицы), улицу Лесную в посёлке Поварово (г.о. Солнечногорск), улицу Советскую в деревне Бужарово (г.о. Истра), а также дороги в деревнях Кудыкино (г.о. Орехово-Зуево) и Ляхово (г.о. Домодедово).

В Минтрансе подчеркнули: повреждённые или отсутствующие дорожные знаки представляют серьёзную угрозу для участников движения, затрудняя ориентирование и повышая риск ДТП. Поэтому работы по их замене и ремонту ведутся оперативно.

Кроме того, сотрудники Мосавтодора еженедельно проводят осмотр дорожной инфраструктуры, с особым вниманием к элементам, влияющим на безопасность: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и системам освещения. При выявлении неисправностей оперативно организуются ремонтные работы.

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#дорожные знаки
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В Наро-Фоминске приняли делегацию китайского города-побратима Фошаня
28 апреля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске в преддверии 80-летия Великой Победы приняли делегацию из китайского города-побратима Фошаня. По традиции гостей встретили хлебом-солью, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дружественные связи между Наро-Фоминском и Фошанем, как и между Россией и Китаем в целом, имеют вековую историю, уходящую корнями в далёкое прошлое. В современном мире, когда геополитическая обстановка требует сплочённости и взаимопонимания, дружба между двумя народами приобретает особое значение», – отметил начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.
В ходе визита китайская делегация посетила Наро-Фоминскую картинную галерею, где увидела произведения местных художников. Гости также познакомились с участниками программы «Активное долголетие», которые осваивали приёмы живописи во Дворце культуры «Звезда». Гости сделали надписи иероглифами на каждом рисунке художников старшего возраста «Дружба навек». Китайским побратимы представили детские рисунки, посвящённые Поднебесной.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В рамках культурной программы творческие коллективы исполнили китайские песни и танцы.

В завершении хозяева и гости встречи обменялись сувенирами, символизирующими дружбу между двумя городами. Коллективное фото запечатлело тепло и взаимопонимание, царившие на встрече.

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#подмосковье
#московская область
#наро-фоминск
#китай
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На Всероссийском субботнике в Кашире собрали более 1,6 тыс. кубометров мусора
28 апреля 2025, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всероссийский субботник провели в городском округе Кашира на пяти площадках, в ходе работ было собрано 1630 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Центральной площадкой субботника стала Берёзовая роща в Кашире-2. Там в уборке приняли участие глава округа Михаил Шувалов, председатель местного Совета депутатов Сергей Буров, представители депутатского корпуса, сотрудники администрации и общественных организаций.

«Эту территорию для уборки мы выбрали после изучения обращений от жителей. Здесь каширяне с удовольствием проводят время: гуляют с собаками, собираются компаниями на пикники, жарят шашлыки. Поэтому было решено очистить здесь поляны, беседки и дорожки», — сказал Михаил Шувалов.
Субботники также проходили в Беличьем сквере в Кашире-2, на улице Победы в Кашире-3 и на двух локациях в Кашире-1: на Воронежском шоссе от регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД до Дома культуры на Стрелецкой и у школы №1. Участие в субботниках приняли около 500 человек.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#субботник
#уборка
#мусор
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Участник СВО объяснил преимущества военного опыта для управленцев
28 апреля 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/zim286

Военные в полной мере понимают, что значит нести ответственность за жизнь других людей, этот опыт может быть крайне полезен в управленческой деятельности. Такое мнение высказал участник специальной военной операции, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артёмов, сообщает РИАМО.
«На фронте ты в ответе за каждого, в первую очередь перед их родителями, перед их женами, детьми. Это приучает человека к серьезной ответственности. Поэтому эти люди, на мой взгляд, при определенной дополнительной подготовке будут эффективны в государственной службе», — сказал Вячеслав Артёмов.
Пройти профессиональную подготовку участники СВО из Московской области могут в рамках программы «Герои Подмосковья». Заявки на участие в программе принимаются до 30 апреля. Затем претендентам нужно будет пройти онлайн-тестирование и собеседование. Годовое бесплатное обучение по программе начнётся 15 сентября. Выпускники получат предложения по работе в госучреждениях и коммерческих компаниях или будут зачислены в трудовой резерв.

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#герои подмосковья
#московская область
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В Балашихе росгвардейцы задержали рецидивиста, торговавшего украденными товарами
28 апреля 2025, 10:56

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Балашихинские росгвардейцы задержали неоднократно судимого жителя Орехово-Зуева, пытавшегося украсть партию товаров из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Утром стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый магазин. Как выяснилось, охранник торговой точки обратил внимание на мужчину, который торопливо складывал в пакет кофейные напитки и бруски сливочного масла. Не оплачивая покупок, неизвестный попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами», – говорится в сообщении.
30-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Украденное мужчина планировал продать. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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