В городском округе Кашира написали «Диктант Победы»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Кашира снова стала участником международной исторической акции «Диктант Победы». Главной площадкой в этот раз выступила школа-интернат в Ожерелье, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году "Диктант Победы" написали 35 наших учеников. Участие в таком мероприятии — особая честь для наших ребят. Она предоставляется лучшим в учебе, спорте и труде. Вместе с тем мы учитываем и желания ребят, которые хотят проверить свои знания, потому что интересуются историей и читают дополнительную литературу. Задания диктанта выходят за рамки школьной программы — и это является вызовом для юных историков», — сообщил директор школы-интерната Александр Ветров.
Артем Ельцев, ученик школы-интерната, 11 класс:
«В "Диктанте Победы" участвую второй год. В этом году много вопросов было связано с историческими личностями и произведениями искусства. Задания для меня были несложными, хотя над некоторыми пришлось задуматься. Думаю, что наберу высокий балл», — рассказал ученик школы-интерната, 11 класс Артем Ельцев.
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