В городском округе Кашира написали «Диктант Победы»

Артем Ельцев, ученик школы-интерната, 11 класс:

«В "Диктанте Победы" участвую второй год. В этом году много вопросов было связано с историческими личностями и произведениями искусства. Задания для меня были несложными, хотя над некоторыми пришлось задуматься. Думаю, что наберу высокий балл», — рассказал ученик школы-интерната, 11 класс Артем Ельцев.