В Петербурге хотят учредить День матерей и жен Защитников Отечества 24 июня

25 июня 2025, 11:41

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Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии выступил с предложением об учреждении Дня матерей и жен Защитников Отечества 24 июня. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Инициаторы считают, что праздник может укрепить моральный дух, а также создать традицию общественного признания заслуг женщин, стоящих за спиной защитников родины.





«Нас всех и так объединяет эта Великая Победа, но мы хотим, чтобы праздновалась также победа жен и матерей, на мой взгляд, о них незаслуженно редко вспоминают», — отметила управляющая делами по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии Аэлита Задвернюк.

«Пособие получило статус учебника и вошедшего в федеральный перечень. С 1 сентября 2025 года его введут в федеральную образовательную программу "Труд (технология)" — модуль "Робототехника". Преподавать будут учителя технологии или труда», — говорится в статье.