В Петербурге хотят учредить День матерей и жен Защитников Отечества 24 июня
Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии выступил с предложением об учреждении Дня матерей и жен Защитников Отечества 24 июня. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Инициаторы считают, что праздник может укрепить моральный дух, а также создать традицию общественного признания заслуг женщин, стоящих за спиной защитников родины.
«Нас всех и так объединяет эта Великая Победа, но мы хотим, чтобы праздновалась также победа жен и матерей, на мой взгляд, о них незаслуженно редко вспоминают», — отметила управляющая делами по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии Аэлита Задвернюк.
По ее словам, сегодня проводится большая работа в рамках заботы о семьях военнослужащих. Государство оказывает им всеобъемлющую поддержку.
Задвернюк также отметила, что праздник может стать государственным, если приобретет народную популярность.
Тем временем в школах Кемеровской области для учеников 8-х и 9-х классов планируется проводить уроки по БПЛА, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Минобразования Кузбасса.
Отмечается, что в России уже появилось первое учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты», и теперь его хотят внедрить в образовательную программу кузбасских школьников.
«Пособие получило статус учебника и вошедшего в федеральный перечень. С 1 сентября 2025 года его введут в федеральную образовательную программу "Труд (технология)" — модуль "Робототехника". Преподавать будут учителя технологии или труда», — говорится в статье.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе есть педагоги, которые смогут качественно вести данный курс в школах.