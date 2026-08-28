В Петербурге реставрацию кинотеатра «Аврора» отложили до 2028 года

28 августа 2026, 18:26

Фото: iStock/Elena Zolotova

Реставрацию кинотеатра «Аврора», расположенного на Невском проспекте Санкт-Петербурга, решили отложить до 2028 года из-за отсутствия потенциального подрядчика.





По данным «Петербургского дневника», всего было объявлено три конкурса. Однако ни одна компания не подала заявку на выполнение работ. После этого «Аврора» решила провести еще одну экспертизу проекта и внести в него некоторые изменения.





«Новый конкурс на ремонт планируют объявить в 2028 году. Ранее стоимость работ оценивали в 524,5 млн рублей, а завершить реставрацию собирались к 1 сентября того же года», — говорится в материале издания.