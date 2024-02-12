В Петербурге сделали высокоточную трёхмерную модель памятника Бианки

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В Санкт-Петербурге сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель памятника на могиле Виталия Бианки.
«В рамках проекта «Петербургского дневника» по восстановлению памятника на могиле писателя Виталия Бианки мы сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель, которая несёт информацию о геометрической форме объекта. Для безупречного воссоздания памятника требуется отсканировать также фигуру на могиле, потом в лаборатории слить две 3D-модели воедино, электропитание сканеру не требуется. Поэтому сканирование можно провести прямо в «полевых условиях», — поделился Парфенов.
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