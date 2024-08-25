Умер главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга

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Умер создатель оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Легендарному конструктору был 91 год.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале холдинг «Высокоточные технологии» (входит в «Ростех»). Руководство и коллектив оборонного предприятия выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Всю свою трудовую жизнь Олег Мамалыга посвятил работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения — подразделении «Высокоточных технологий», своеобразном мозговом центре предприятия. Кроме знаменитого «Искандера», так здорово себя проявляющего в ходе СВО, конструктор принимал участие в разработке и создании первых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Шмель» и «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока» и «Ока-У»).
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