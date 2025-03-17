В Петербурге композитор обстрелял дом фронтмена группы Otto Dix

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Дом фронтмена петербургской группы Otto Dix атаковал вооружённый пистолетом бывший композитор коллектива. Агрессор был близким другом барабанщика из INTERIO, который прошлой осенью расчленил и растворил в кислоте свою девушку.
Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» Михаил, более известный как Михаэль Драу, атаковавший его дом композитор состоял в группе четыре года. Всё это время музыкант постоянно употреблял наркотики, срывал концерты и сроки. В итоге было принято решение найти ему замену.
Это, конечно же, не понравилось композитору, который решил отомстить коллективу. Он выложил в общий доступ сырой альбом Otto Dix. Но этим он ничего не добился, потеряв к тому же 130 тысяч рублей, которые по судебному иску были выплачены им Михаэлю.
После этого агрессор набрал собственный коллектив, куда также вошёл барабанщик, впоследствии расчленивший свою возлюбленную. Несмотря на работу в новой группе, музыкант не оставлял попыток отомстить Драу. В 2023 году он пытался сломать дверь его квартиры, а накануне нагрянул к нему домой с пистолетом и начал стрелять по окнам. После он проник в парадную, сломал замок в двери Михаэля и скрылся. Всё происходящее снимала на видео его спутница.
После случившегося Михаэль подал заявление в полицию.
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Это, конечно же, не понравилось композитору, который решил отомстить коллективу. Он выложил в общий доступ сырой альбом Otto Dix. Но этим он ничего не добился, потеряв к тому же 130 тысяч рублей, которые по судебному иску были выплачены им Михаэлю.
После этого агрессор набрал собственный коллектив, куда также вошёл барабанщик, впоследствии расчленивший свою возлюбленную. Несмотря на работу в новой группе, музыкант не оставлял попыток отомстить Драу. В 2023 году он пытался сломать дверь его квартиры, а накануне нагрянул к нему домой с пистолетом и начал стрелять по окнам. После он проник в парадную, сломал замок в двери Михаэля и скрылся. Всё происходящее снимала на видео его спутница.
После случившегося Михаэль подал заявление в полицию.
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Анастасия Чинкова