Юные артисты из Раменского завоевали награды на конкурсе в Санкт-Петербурге
Артисты раменского молодёжного театра «Звучащее слово» завоевали награды конкурса чтецов «ПушкинФест». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия состоялось в Санкт-Петербурге 6 июня. Конкурсанты читали стихи и прозу Александра Пушкина.
«По итогам конкурса Вероника Тронова стала лауреатом первой степени за исполнение «Бесов» и лауреатом второй степени за прочтение фрагмента повести «Метель», а Алексей Шкутко стал лауреатом третьей степени за исполнение фрагмента повести «Пиковая дама» и стихотворения «Воспоминание», — говорится в сообщении.Руководительницей молодёжного театра «Звучащее слово» является Варвара Золотухина.
Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Раменского Яна Семикина стала победительницей конкурса «Мисс и Миссис Королева России».