Достижения.рф

Юные артисты из Раменского завоевали награды на конкурсе в Санкт-Петербурге

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Артисты раменского молодёжного театра «Звучащее слово» завоевали награды конкурса чтецов «ПушкинФест». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятия состоялось в Санкт-Петербурге 6 июня. Конкурсанты читали стихи и прозу Александра Пушкина.

«По итогам конкурса Вероника Тронова стала лауреатом первой степени за исполнение «Бесов» и лауреатом второй степени за прочтение фрагмента повести «Метель», а Алексей Шкутко стал лауреатом третьей степени за исполнение фрагмента повести «Пиковая дама» и стихотворения «Воспоминание», — говорится в сообщении.
Руководительницей молодёжного театра «Звучащее слово» является Варвара Золотухина.

Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Раменского Яна Семикина стала победительницей конкурса «Мисс и Миссис Королева России».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0