В Петербурге состоится конкурс на создание торта, отражающего стиль города

21 апреля 2026, 13:15

Сеть городских ресторанов «ТОКИО-CITY» совместно с изданием «Петербургский дневник» объявила о старте конкурса на создание торта, который будет отражать стиль Северной столицы.





Участникам конкурса необходимо до 30 апреля заполнить заявку, прикрепить фото торта и раскрыть его рецепт. Жюри, исходя из состава продукта, его вкуса и внешнего вида, выберет пять вариантов, которые пройдут в финал.





«Рецепт, который займет первое место, будет адаптирован под массовое производство, сам торт появится в меню, а победитель получит сертификат на 100 тысяч рублей, которым можно будет расплатиться в ресторанах сети. Финал приурочат ко Дню города», — пишет «Петербургский дневник».