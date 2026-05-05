В Петербурге состоится очное шествие Бессмертного полка

05 мая 2026, 09:00

В Санкт-Петербурге 9 мая на Невском проспекте состоится очное шествие Бессмертного полка. Об этом сообщил руководитель штаба регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.





Шествие начнется от площади Александра Невского и пройдет до Дворцовой. По данным Роспотребнадзора, текущая эпидемиологическая обстановка в городе позволяет провести акцию очно. Сейчас вместе с городскими властями к акции готовятся волонтеры, общественные организации, а также те, для кого память о Великой Победе является частью семейной истории.





«Для нас это очень важный этап. Бессмертный полк дает сотням тысяч петербуржцев возможность выйти с портретами своих родных, пройти по главной улице города и сказать главное: мы помним. Помним тех, кто воевал, кто работал в тылу, кто пережил блокаду, кто заплатил за Победу своей жизнью, здоровьем, молодостью», — приводит «Петербургский дневник» слова Смирнова.