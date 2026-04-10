Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате

В 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет очно и в онлайн-формате

В этом году традиционное шествие «Бессмертный полк» состоится как в привычном офлайн‑формате, так и онлайн.





В некоторых регионах России откажутся от проведения традиционного шествия. Такое решение направлено на обеспечение безопасности граждан. Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на заседании коллегии Росмолодежи.





«У нас будет общая задача — провести его (праздник Дня Победы) на высоком уровне. Акции Бессмертный полк, где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме», — сообщил он.