Форум трудовых отрядов подростков «ТОПы Подмосковья» собрал более 100 участников
Более 100 ребят из 40 образовательных организаций Московской области собрались на форум трудовых отрядов подростков «ТОПы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Три дня молодёжь участвовала в лекциях о законности занятости несовершеннолетних, практикумах по созданию резюме и портфолио, встречах с экспертами по профориентации. На форуме был развёрнут «Город мастеров» – площадка для школьников и студентов по моделированию рабочих ситуаций, знакомству с профессиями и отработке навыков коммуникации.
«Форум «ТОПы Подмосковья» стал той самой площадкой, где бойцы студенческих отрядов подробно рассказали ребятам, на каких позициях они могут реализовать себя в этом сезоне и на какой доход могут рассчитывать. Цель – сделать процесс входа в трудовую деятельность прозрачным и понятным для каждого подростка», – пояснила руководитель МИМП Московской области Екатерина Швелидзе.
Как отметили в ведомстве, в Подмосковье создают условия для того, чтобы молодёжь могла официально трудоустраиваться и получать деньги легально и безопасно. В этом трудовом сезоне подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут поработать дежурными на железнодорожных вокзалах, подносчиками багажа, сотрудниками торгового зала, официантами, горничными.
Зарплата молодых специалистов варьируется от 19 000 до 80 00 рублей – всё зависит от профиля, возраста и количества рабочих часов в неделю. Чтобы стать сотрудником необходимо вступить в РСО, выбрать направление и пройти обучение. Обратиться за подробной информацией можно по почте mosoblrso@mail.ru.