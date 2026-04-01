Форум трудовых отрядов подростков «ТОПы Подмосковья» собрал более 100 участников

01 апреля 2026, 22:17

Фото: пресс-служба МИМП МО

Более 100 ребят из 40 образовательных организаций Московской области собрались на форум трудовых отрядов подростков «ТОПы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Три дня молодёжь участвовала в лекциях о законности занятости несовершеннолетних, практикумах по созданию резюме и портфолио, встречах с экспертами по профориентации. На форуме был развёрнут «Город мастеров» – площадка для школьников и студентов по моделированию рабочих ситуаций, знакомству с профессиями и отработке навыков коммуникации.

«Форум «ТОПы Подмосковья» стал той самой площадкой, где бойцы студенческих отрядов подробно рассказали ребятам, на каких позициях они могут реализовать себя в этом сезоне и на какой доход могут рассчитывать. Цель – сделать процесс входа в трудовую деятельность прозрачным и понятным для каждого подростка», – пояснила руководитель МИМП Московской области Екатерина Швелидзе.

