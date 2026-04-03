Туристский потенциал Подмосковья представили на форуме «Интурмаркет-2026»
XXI международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет-2026» открылась в Нижнем Новгороде 2 апреля. От Московской области в ней принимает участие замминистра культуры и туризма региона Мария Баюх, сообщает пресс-служба ведомства.
Представительница Подмосковья рассказала об опыте региона по привлечению туристов и представила потенциал области в этой сфере.
«Мария Баюх также приняла участие во Всероссийском совещании с руководителями региональных исполнительных органов в сфере туризма, которое организовало Минэкономразвития России. На совещании обсудили региональные подходы к реализации национальных проектов и программ развития туристической инфраструктуры», — говорится в сообщении.Выставка-форум продолжит работать до 4 апреля. В программе семинары, презентации и круглые столы.