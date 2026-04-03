Туристский потенциал Подмосковья представили на форуме «Интурмаркет-2026»

03 апреля 2026, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XXI международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет-2026» открылась в Нижнем Новгороде 2 апреля. От Московской области в ней принимает участие замминистра культуры и туризма региона Мария Баюх, сообщает пресс-служба ведомства.





Представительница Подмосковья рассказала об опыте региона по привлечению туристов и представила потенциал области в этой сфере.





«Мария Баюх также приняла участие во Всероссийском совещании с руководителями региональных исполнительных органов в сфере туризма, которое организовало Минэкономразвития России. На совещании обсудили региональные подходы к реализации национальных проектов и программ развития туристической инфраструктуры», — говорится в сообщении.