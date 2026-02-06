Губернатор Воробьёв пообщался с учениками технопарка «Исток – РТУ МИРЭА»

06 февраля 2026, 12:38

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

В преддверии Дня российской науки губернатор Московской области Андрей Воробьёв постил инновационный технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» во Фрязине и побеседовал с его учениками. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Технопарк открыли в сентябре прошлого года. Там учатся школьники из ИТ и инженерных классов Фрязина, Щёлкова и Ивантеевки.





«Всего в проектах, лекциях и мастер-классах технопарка уже приняли участие около десяти тысяч ребят. Здесь есть современные лаборатории, полигоны для подготовки участников международной «Битвы роботов», сборной по БПЛА и киберспортивный центр, зоны виртуальной, смешанной и дополненной реальности», — сказал Андрей Воробьёв.

«Мы делаем стационарное автономное устройство для радиоэлектронной борьбы с FPV-беспилотниками с помощью машинного зрения. Мы обучили специальную нейросеть на более чем 30 тысячах изображений дронов. ИИ берёт изображение с камеры, обнаруживает его, затем идет процесс наведения, и с помощью СВЧ-подавления мы уничтожаем дрон, то есть глушим его», — рассказал ученик десятого класса щёлковской школы №17 Михаил Анисимов.