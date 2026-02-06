На подмосковном предприятии увеличат производство промышленных лазеров
Предприятие «ВПГ Лазеруан», расположенное во Фрязине, увеличит выпуск передовых лазеров для различных отраслей — от медицины до машиностроения. Развивать производство помогает поддержка региональных и федеральных властей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Предприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«ВПГ Лазеруан» – это единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применений. Коллектив предприятия формировался как из опытных специалистов, так и студентов, которые росли на производстве. Сегодня здесь работают свыше 1100 сотрудников, многие из которых — местные жители. Приятно, что у нас в Подмосковье размещаются такие передовые компании, создают высокотехнологичные рабочие места», — сказал Андрей Воробьёв.
В минувшем году «ВПГ Лазеруан» получил от Минпромторга России субсидию в размере 800 миллионов рублей на разработку многолазерной аддитивной машины и 300 миллионов рублей на создание Центра промышленной робототехники по внедрению лазерных технологий в промышленное производство.
В 2026 году на предприятии планируют переоснастить цех металлообработки и цифровую инфраструктуру, а также приобрести оборудование для производства высокотехнологичного оптического волокна. Льготный кредит на эти цели предоставит Фонд развития промышленности Московской области.
Благодаря расширению производства там появится ещё до 200 рабочих мест.