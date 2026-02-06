Достижения.рф

На подмосковном предприятии увеличат производство промышленных лазеров

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Предприятие «ВПГ Лазеруан», расположенное во Фрязине, увеличит выпуск передовых лазеров для различных отраслей — от медицины до машиностроения. Развивать производство помогает поддержка региональных и федеральных властей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.



Предприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«ВПГ Лазеруан» – это единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применений. Коллектив предприятия формировался как из опытных специалистов, так и студентов, которые росли на производстве. Сегодня здесь работают свыше 1100 сотрудников, многие из которых — местные жители. Приятно, что у нас в Подмосковье размещаются такие передовые компании, создают высокотехнологичные рабочие места», — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

В минувшем году «ВПГ Лазеруан» получил от Минпромторга России субсидию в размере 800 миллионов рублей на разработку многолазерной аддитивной машины и 300 миллионов рублей на создание Центра промышленной робототехники по внедрению лазерных технологий в промышленное производство.

В 2026 году на предприятии планируют переоснастить цех металлообработки и цифровую инфраструктуру, а также приобрести оборудование для производства высокотехнологичного оптического волокна. Льготный кредит на эти цели предоставит Фонд развития промышленности Московской области.

Благодаря расширению производства там появится ещё до 200 рабочих мест.
Лев Каштанов

