Таксист спас от мошенников почти 5 миллионов рублей красноярской пенсионерки
Житель Ачинска, работающий таксистом, столкнулся с подозрительным заказом. Ему поручили доставить посылку из Красноярска в Новосибирск. Когда он встретил пожилую женщину, передавшую ему сумку, сразу заметил её нервозность. На вопросы о получателе она не смогла ответить чётко. Об этом пишет РИА Новости.
После того как мужчина забрал сумку, он заглянул внутрь и увидел почти 5 миллионов рублей. Поняв, что что-то не так, решил отвезти находку в полицию вместо того, чтобы выполнить заказ.
В дежурной части МВД России «Красноярское» он рассказал о содержимом. Стражи порядка быстро отреагировали и связались с коллегами из Новосибирска. Вместе они организовали встречу с предполагаемыми получателями.
Когда таксист прибыл на место, местные полицейские задержали двух молодых людей, ожидавших сумку. Оба оказались ранее не судимыми. Теперь их доставили в Красноярск для дальнейшего расследования.
