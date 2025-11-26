В Подмосковье запретили работу 10 000 такси без страховки ответственности перевозчика
В Московской области 10 300 автомобилей такси с начала года приостановили деятельность из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Все перевозчики такси обязаны иметь такой полис с 1 сентября прошлого года. Это должно защитить пассажиров во время поездки.
«Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом для должностных лиц в размере до 50 000 рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей. За текущий год приостановлена деятельность 10 300 машин из-за непредоставления договора ОСГОП», – рассказали в ведомстве.Обязательное оформление подобного договора – федеральная мера. Ранее при любом происшествии в дороге пассажиры могли претендовать на выплату до 500 000 рублей в рамках полиса ОСАГО.
Сейчас они получили дополнительную финансовую защиту и в случае аварии могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн рублей за вред жизни или здоровью. До 23 000 рублей можно получить за причинение вреда имуществу.
Полис перевозчик оформляет на год. После этого в выбранной страховой компании ему необходимо подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси». По данным подмосковного Минтранса, сейчас в регионе зарегистрировано более 119 000 машин такси и свыше 31 500 перевозчиков.