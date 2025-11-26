В Подмосковье запретили работу 10 000 такси без страховки ответственности перевозчика

26 ноября 2025, 14:26

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области 10 300 автомобилей такси с начала года приостановили деятельность из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Все перевозчики такси обязаны иметь такой полис с 1 сентября прошлого года. Это должно защитить пассажиров во время поездки.

«Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом для должностных лиц в размере до 50 000 рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей. За текущий год приостановлена деятельность 10 300 машин из-за непредоставления договора ОСГОП», – рассказали в ведомстве.