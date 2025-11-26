Таксист высадил клиента на трассе и угрожал пистолетом из-за невыгодного заказа

26 ноября 2025, 10:13

Таксист высадил пассажира на трассе под Екатеринбургом из-за стоимости поездки

Фото: Istock/Marc_Osborne

Водитель такси в Свердловской области высадил пассажира на оживлённой трассе после спора о стоимости поездки. Инцидент произошёл на Кольцовском тракте, о чём сообщает издание Е1.





Пассажир Дмитрий заказал поездку через агрегатор из посёлка Октябрьский в Екатеринбург. Приложение показало финальную цену в 840 рублей, которую мужчина и оплатил. Однако через 10-15 километров пути водитель резко остановил автомобиль и потребовал, чтобы пассажир вышел.

«Угрожал пистолетом, если не выйду, и сослался на то, что слишком маленькая цена поездки. А ко мне какие претензии? Я увидел цену и заказал. Цена составляла 840 рублей», — рассказал пострадавший.