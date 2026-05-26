В Пушкине провели благотворительный праздник в пользу парализованной девушки

26 мая 2026, 15:05

Благотворительный праздник «Белый цветок» состоялся в Пушкине. Все собранные на нём средства передадут в помощь парализованной 22-летней Роксане Богдановой. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие провели на территории Никольского храма. Там развернули ярмарку, организовали мастер-классы по плетению макраме и созданию композиций из сухоцветов, а на сцене выступали местные творческие коллективы и артисты.





«Роксана лежит в больнице уже 13 лет. Руки и ноги у неё не двигаются, но она пишет стихи, ведёт социальные сети и даже пишет картины, держа кисть в зубах», — говорится в сообщении.