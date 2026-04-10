В Петербурге строят храм Святой равноапостольной Нины

10 апреля 2026, 17:30

В Санкт-Петербурге возводят храм Святой равноапостольной Нины. О его важности рассказал председатель городской избирательной комиссии, член попечительского совета строящегося храма Максим Мейксин.





По его словам, храм станет не только местом молитвы, но и уникальным просветительским центром, где каждый сможет прикоснуться к истории нашего города. Он возводится в память о подвиге защитников Ленинграда.





«Святая Нина стала особой покровительницей нашего города в страшные годы блокады. Именно 27 января, в день ее памяти, Ленинград был освобожден от блокадного кольца. Наш общий долг — передать память о защитниках детям и внукам, чтобы они помнили, какой ценой достался мир», — сказал Мейксин в разговоре с «Петербургским дневником».