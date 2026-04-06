В Мытищах в этом году откроется новый православный храм

06 апреля 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Православный храм, посвящённый Смоленской Седмиезерной иконе Божией Матери, возводят на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах. Завершить строительство планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Храм будет однокупольным, его общая площадь составит около 670 квадратных метров. На службах смогут собираться до 300 прихожан. Отличительной чертой будет приспособленность храма для маломобильных и слабовидящих людей: проектом предусмотрены пандусы и тактильные указатели.





«В настоящее время готовность постройки составляет 70%», — отмечается в сообщении.