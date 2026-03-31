Подмосковные огнеборцы в преддверии Пасхи провели тренировку в храме

31 марта 2026, 22:35

Работники 227-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса в преддверии праздника Пасхи провели учения в Георгиевском храме посёлка Нахабино городского округа Красногорск. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





На праздник в подмосковных церквах и храмах ожидается массовый приток верующих. Специалисты отработали действия на случай чрезвычайной ситуации.

«Особое внимание уделили специфике тушения пожаров в зданиях храмов, эвакуации людей из мест с массовым пребыванием, взаимодействию с представителями Русской православной церкви. В ходе занятия огнеборцы проверили состояние внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения храма, отработали последовательность действий при возможном возникновении пожара», – отметили в Мособлпожспасе.