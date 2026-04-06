Подмосковные молодогвардейцы привели в порядок более 50 храмов
Уборку более чем в 50 храмах Московской области и на прилегающих территориях и кладбищах провели активисты Молодой Гвардии «Единой России» в преддверии Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Необычный субботник состоялся в десяти округах региона.
«Ребята мыли окна, убирали мусор, выметали дорожки. Для нас было важно облегчить каждодневный труд настоятелей и матушек. И чтобы в великий праздник верующие приходили в чистоту и уют», — заявила руководительница подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.Она добавила, что молодогвардейцы продолжат эту традицию и в будущем году.
К уборке присоединился член фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Толмачев. Он отметил масштаб мероприятия и уточнил, что только в округе Балашиха ребята навели порядок на территории 24 храмов.