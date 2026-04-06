Подмосковные молодогвардейцы привели в порядок более 50 храмов

06 апреля 2026, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Уборку более чем в 50 храмах Московской области и на прилегающих территориях и кладбищах провели активисты Молодой Гвардии «Единой России» в преддверии Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Необычный субботник состоялся в десяти округах региона.





«Ребята мыли окна, убирали мусор, выметали дорожки. Для нас было важно облегчить каждодневный труд настоятелей и матушек. И чтобы в великий праздник верующие приходили в чистоту и уют», — заявила руководительница подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.